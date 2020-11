El Barça es queda quatre mesos sense Ansu Fati

El davanter del Barcelona Ansu Fati, que ahir al migdia va ser operat del trencament de menisc intern del genoll esquerre, estarà uns quatre mesos de baixa, segons van informar els serveis mèdics del club blaugrana. Fati va ser intervingut amb èxit pel doctor Ramon Cugat, traumatòleg especialista en aquest tipus de lesions, després de trencar-se el menisc en l'últim partit de Laliga Santander que el seu equip va disputar contra el Betis al Camp Nou (5-2).

El jugador format al planter es va lesionar en el minut 33, quan el bètic Mandi el va fer caure per darrere dins de l'àrea, i va ser substituït a la mitja part per l'argentí Lionel Messi. Amb 18 anys acabats de fer, Ansu Fati era un dels futbolistes més en forma del nou Barça de Ronald Koeman, que no podrà tornar a comptar amb el jove del planter fins al mes de març.



Èxode d'internacionals

D'altra banda, l'aturada per seleccions deixarà sense tretze internacionals Ronald Koeman durant pràcticament dues setmanes abans de la tornada de Laliga, que en el cas del Barça arribarà amb la visita a l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano, el dissabte 21. Messi disputarà amb l'Argentina contra Paraguai i Perú dos partits classificatoris per al Mundial de Qatar i els 12 jugadors restants del Barcelona es quedaran a Europa. La majoria jugaran la Nations League. Espanya (Busquets i Sergi Roberto), França (Lenglet i Griezmann) i Estats Units (Dest i Konrad de la Fuente, que debuta amb l'absoluta) seran les tres seleccions amb més blaugranes. Precisament, Espanya s'enfrontarà demà a Amsterdam als Països Baixos de De Jong abans de continuar lluitant per un bitllet per a la fase final de la Lliga de les Nacions contra Suïssa i Alemanya.