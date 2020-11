Viñales sortirà des dels «boxes» a Xest i Arenas ho farà des de la quarta posició

Repte complicat el que té Maverick Viñales, lliure del brot de coronavirus que ha afectat cinc membres de l'equip tècnic de Yamaha, aquest migdia a Xest, en el Gran Premi d'Europa, antepenúltima cursa del Mundial. El gironí arrencarà des del pit lane després de canviar el motor de la seva moto per sisena vegada aquest any, quan el reglament indica que només se'n poden utilitzar cinc. D'aquesta manera, Viñales partirà amb desavantatge respecte als seus rivals de cara el títol. El líder del Mundial, Joan Mir (Suzuki), a qui el rosinc té a 19 punts en la classificació general, sortirà cinquè. I el francès Fabio Quartararo (Yamaha), a 14 punts del mallorquí arrencarà onzè. Tot això, després d'una qualificació marcada per la pluja, on va ser Pol Espargaró (KTM) el pilot més ràpid.

El petit dels germans Espargaró va conquerir la segona pole positon de l'any, després de l'aconseguidida en el Gran Premi d'Estiria. Tot, després de mostrar la seva destresa en les condicions de mullat en el traçat valencià i marcant un temps d'1:40.434. Avui l'acompanyaran en la primera línia de la graella de sortida Àlex Rins (Suzuki) i el japonès Takaaki Nakagami (Honda).

Amb la pista mullada que també va molestar els pilots en la qualificació de Moto3, Rins, primer i segon en les dues carreres d'Alcañiz, es va posar al capdavant en la taula de temps en el començament de la Q2, encara que tant Nakagami com l'italià Franco Morbidelli (Yamaha) el van desplaçar de les posicions de privilegi amb el pas del temps.

Tot i així, el barceloní no es va rendir i a menys de dos minuts va tornar a assaltar la pole. Però a tan sols uns segons per al final, Pol Espargaró li va prendre el lloc i ja ningú més va tenir temps per superar-lo, deixant a Rins relegat a la segona posició.

Albert Arenas, per la seva banda, arrencarà des de la quarta posició de la graella en la cursa de Moto3 després de marcar el quart millor temps, d'1:52.821. El gironí, qui en un principi havia de començar tercer per una sanció a Raúl Fernandez (KTM), finalment ho farà des de la quarta després que els comisaris donessin per bona la volta de Fernández.

Qui sortirà avui des de la primera posició serà el britànic John McPhee (Honda) després de marcar un temps d'1:52.252. Segon partirà un dels rivals del gironí de cara el títol Mundial, l'italià Celestino Vietti, qui es troba a 20 punts d'Arenas en la general.

D'aquesta manera, el pilot gironí buscarà ampliar l'avantatge amb els seus rivals de cara al títol del Mundial, on té 19 punts de diferència respecte al japonès Ai Ogura (Honda), qui també es va veure afectat per les sancions i començarà onzè. Per altra banda, Jauma Masià (Honda), no va superar la Q1 i haurà de remuntar posicions des del 28è lloc de la graella de sortida.