Vierge sortirà primer a Moto2

El pilot espanyol Xavi Vierge (Kalex) ha signat aquest dissabte una agònica pole per a la carrera de Moto2 del Gran Premi d'Europa, tretzena cita de la temporada.

Amb això, el de Castellbisbal aconsegueix la tercera pole de la seva carrera per a encapçalar una primera línia de graella en la qual li acompanyaran l'estatunidenc Joe Roberts (Kalex) i el líder del Mundial, el britànic Sam Lowes (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS).

Amb la pista cada vegada millor després de la pluja caiguda en les primeres sessions del dia, Roberts, l'italià Marco Bezzecchi (Kalex) i Vierge s'han alternat al capdavant en el primer tram de la Q2, però el líder de la general ha emergit per a posar-se al capdavant de la graella a una mica més de cinc minuts per la final.

El pilot de l'Estrella Galícia 0,0 Marc VDS ha millorat el seu crono en signar una volta per sota d'1.40, però tot ha saltat per l'aire amb el crono a zero. Roberts ha assaltat el cap, però per darrere entrava el barceloní amb un 1.38.936 que li donava la pole.

Per part seva, Jorge Martín (Kalex) començarà la prova sisè, just per davant d'un dels rivals de Lowes pel Mundial, l'italià Lucca Marini (Kalex). A més, Héctor Garzó (Kalex) sortirà novè, Jorge Navarro (Speed Up) dinovè, Arón Canet (Speed Up) vintè, Edgar Pons (Kalex) vint-i-tresè i Marcos Ramírez (Kalex) vint-i-setè.