Victòria històrica del Bisbal en el seu debut a Lliga EBA

Ha estat complicat, però, per fi, el Sol Gironès Bisbal va poder debutar a la Lliga EBA després d'assumir el repte de jugar a la quarta divisió del bàsquet estatal l'estiu passat. I ho va fer, a més, amb victòria a la pista del Maristes Ademar de Badalona (58-72). Va ser un partit on els de Cesc Senpau van agafar un còmode avantatge en el segon període, però una embranzida dels locals no els va permetre segellar el triomf fins al tram final.

I és que després d'un parcial de 6-0 inicial dels badalonins, els visitants van posar la directa i van acabar el primer quart guanyant per 14 punts (10-24). Un avantatge que ampliarien fins als 16 (17-33) quan faltava poc més de quatre minuts pel descans.

Semblava que els de Senpau tenien una tarda còmoda a Badalona, però no va ser així. Tot i arribar al descans amb una diferència de 7 punts (28-35), les coses es van complicar un cop sortir dels vestidors, quan els badalonins es van posar a només 1 punt (39-40). Amb tot això, es va entrar en els últims 10 minuts amb els bisbalencs lleugerament per davant en el marcador (46-47), tot i que una primera cistella dels locals, que van tenir molts problemes des de la línia de tirs lliures (10 de 25), els posava per davant després de molts minuts (48-47).

Tot i veure's per sota, els gironins no es van sentir pressionats en cap moment, i van tornar a posar-se per davant amb el 50-53. Després d'aquí els de Senpau sempre van anar per davant en el marcador, i és que amb nou minuts els visitants van aconseguir fer un parcial de 5-22 que deixava completament sentenciat el partit. Guillem Planas, amb 19 punts i cinc triples, i Èric Jiménez, amb 16 punts i 7 rebots, van ser els millors en aquesta estrena històrica del Bisbal a la Lliga EBA.