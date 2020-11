El Palafrugell reprèn la competició amb una victòria davant el Vendrell

El Palafrugell va tornar a disputar un partit d'OK Lliga tres setmanes després l'últim. I ho va fer amb victòria, 3-1, contra el Vendrell, per escalar fins a la setena posició de la classificació -amb tres partits pendents- i encandenar tres partits sense perdre. Canet va avançar els locals just començar, i Figa posava el 2-0 als tres minuts de la represa. El conjunt visitant, amb un gol quan faltaven menys de 3 minuts va reduir diferències (2-1), però els gironins no es van espantar i Ceschim, a 30 segons pel final, va sentenciar.