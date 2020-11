El Girona juvenil segueix intractable

El Girona juvenil dirigit per Àlex Marsal va vèncer (3-0) ahir el San Francisco en l'estrena a casa en una nova temporada a la Divisió d'Honor.

Tornar a trepitjar la gespa que tan coneixes després de tan de temps pot passar factura. Els nervis es van apoderar dels gironins en un partit igualat i molt intens. Ben d'hora, al minut 5, va anotar el primer dels seus dos gols de la tarda per calmar la tensió. Tot i això, els visitants pressionaven fent errar els defenses blanc-i-vermells. Amb el partit obert, els jugadors de Marsal van avançar línies per intentar marcar el segon que va ser obra d'Ureña. Els visitants no abaixaven els braços, volien dir-hi la seva. Fins que un altre cop Martínez va veure porta per posar el 3-0 definitiu i establir el segon triomf en dos partits.