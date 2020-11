Eto'o es troba bé després de sofrir un violent accident de cotxe al Camerun

El futbolista camerunès Samuel Eto'o es troba bé després d'haver sofert un accident violent de cotxe prop de Nkongsamba, una ciutat a l'oest del Camerun, segons van confirmar periodistes locals. «Ha estat víctima d'un violent accident de cotxe fa unes hores, quan tornava (de la regió) de l'Oest, on ha participat en diversos actes i celebracions», va explicar ahir el periodista esportiu camerunès Martin Camus en el seu compte de Facebook. Camus va parlar en un parell d'ocasions amb el futbolista, que es troba bé, i que rep proves complementàries per comprovar que no hi ha cap mal ni cap fisura.

No obstant això, el cotxe en el qual viatjava la llegenda camerunesa, de 39 anys, va quedar completament destrossat per la part davantera. Eto'o, jugador amb més títols en la història del continent africà, va ser triat futbolista africà de l'any en 2003, 2004, 2005 i 2010, i va disputar, entre l'any 1997 i 2014, 118 trobades amb els «Lleons Indomables», en les quals va marcar 56 gols.

Va defensar diverses samarretes d'equips espanyols com el Reial Madrid, el Mallorca i el FC Barcelona, on va viure la seva època daurada i també va jugar a l'Inter de Milà. Després d'una etapa curta de tres anys a Turquia, on va jugar amb l'Antalyaspor i amb el Konyaspor, Eto'o va signar fa uns dies amb el de Qatar Qatar SC. Eto'o ja està retirat i ahir va participar en diversos actes i celebracions en aquesta regió del Camerun. Va patir l'accident quan tornava a casa.