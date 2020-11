Ansu Fati serà operat avui i estarà com a mínim tres mesos de baixa

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati serà intervingut quirúrgicament avui dilluns de la lesió al menisc del genoll esquerre a càrrec del doctor Ramon Cugat i sota la supervisió dels serveis mèdics del FC Barcelona. El club blaugrana va comunicar que un cop finalitzada la intervenció se sabrà el temps de baixa aproximat del jugador, tot i que es calcula que serà de llarga durada, almenys tres o quatre mesos. Fati va visitar ahir el doctor Cugat, que li va fer una exploració de la ruptura del menisc intern del genoll esquerre. Una lesió que el jugador es va fer aquest passat dissabte en el partit contra el Betis, arran de l'entrada de Mandi en l'acció del primer penal del partit, passada la mitja hora de joc.

El jove jugador de l'equip català va continuar jugant fins al descans i en la represa va ser substituït per Leo Messi. El tècnic Ronald Koeman va explicar a la conclusió del partit que el jove del planter havia estat rellevat per precaució. No obstant això, les posteriors proves mèdiques van determinar que té una ruptura al menisc, una lesió que el tindrà allunyat dels terrenys de joc entre tres i quatre mesos. Tot i això, el que és segur, és que es perdrà com a mínim tots els partits que resten d'aquest any 2020.

Segons van informar els serveis mèdics del club català, el mateix doctor Ramon Cugat, traumatòleg especialista en aquest tipus de lesions, serà l'encarregat de realitzar la intervenció. Un cop finalitzada, el Barça facilitarà un nou comunicat mèdic en què es precisarà el termini de baixa.

D'altra banda, el futbolista mallorquí del Reial Madrid Marco Asensio substitueix Fati en la convocatòria de la selecció espanyola de futbol per als pròxims tres partits internacionals, després que el jove davanter del FC Barcelona es lesionés en la victòria dels blaugranes del dissabte davant el Reial Betis (5-2). Marco Asensio s'incorporarà a la concentració després de la desconvocatòria del barcelonista, com va confirmar aquest diumenge la Reial Federació Espanyola de Futbol en un comunicat a les xarxes socials.

D'aquesta manera, el seleccionador Luis Enrique Martínez torna a cridar el balear, després que hagués d'abandonar la concentració del passat mes de setembre per lesió. El madridista arribarà aquest dilluns a la Ciutat del Futbol de las Rozas per incorporar-se al grup. Es tracta del segon canvi en la convocatòria, després que es confirmés que el lateral del Sevilla Jesús Navas no podria acudir en lesionar-se aquest passat dissabte en el partit de l'equip de Lopetegui davant l'Osasuna. El defensa de l'Arsenal Héctor Bellerín tornarà després de molts mesos amb la selecció per ocupar el seu lloc a la llista.

El conjunt espanyol afrontarà la seva última aturada internacional de l'any, de nou carregat amb tres partits, intensos i amb molt de ritme i on la moral serà el més important. El primer serà un amistós de nivell a domicili davant els Països Baixos de Frank de Boer en el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, aquest dimecres dia 11 de novembre. Després, tocaran els dos últims partits decisius de la Lliga de Nacions. En primer lloc, visitant la ciutat de Basilea per enfrontar-se a la selecció de Suïssa (dissabte dia14), i, en la última jornada, jugarà com a local a l'estadi La Cartuja de Sevilla davant el rival a batre, la selecció d'Alemanya de Joachim Löw (dimarts dia 17) a les 20.45 h.