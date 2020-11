Vicenç Gusó, millor representant de l'Alt Empordà a la Titan Desert Almeria 2020

Sis alt-empordanesos han completat sense incidents una de les edicions més especials de la Titan Desert. Prevista pel mes d'abril i havent canviat les dunes del Marroc per les d'Almeria, el castelloní Vicenç Gusó ha acabat en la cinquanta-sisena posició de la general com a millor representant de la comarca, per davant de Jordi Daniel (79), Sergi Cabrerizo (89), Mariano Canet (107), Albert Carrón (119) i Javi Serrano (127).

En una prova on s'han imposat Sergio Mantecón y Clàudia Galicia, amb la presència del cinc vegades campió del Tour de França, Miguel Indurain, els alt-empordanesos han pogut completar les cinc etapes des del dilluns 2 fins al divendres 6 de novembre, on han acabat el recorregut dos-cents vuitanta corredors dels gairebé quatre-cents inscrits inicials.

«Tots hem pogut completar-la i la valoració és molt positiva. Ha estat diferent de la del Marroc per la calor i la sorra, però feia molt de temps que no competíem i ens sentim uns privilegiats», explica Albert Carrón, corredor d'Edibikes, sobre el canvi d'ubicació i la possibilitat de disputar una cursa en aquests moments.

Els protocols sanitaris han marcat una edició celebrada en plena segona onada de la pandèmia, tenint en compte que els organitzadors han canviat l'escenari de la prova per garantir el control i monitoratge de la bombolla. «Serà el principi de les noves curses. El diumenge vam passar les proves els participants, mecànics i treballadors», explica Carrón, afegint que «aquests seran els protocols normals a partir d'ara per aquest tipus de proves».

Dos casos positius van ser exclosos de la cursa en els tests previs del diumenge a l'Oasys MiniHollywood per arribar sense incidents a una recta final marcada per les pluges torrencials a Almeria.