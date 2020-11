Maverick Viñales obligat a sortir des del pitlane al Gran Premi d'Europa de Moto GP

El pilot rosinc i palauenc de Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Viñales, haurà de començar la carrera d'aquest diumenge dia 8 de novembre del Gran Premi d'Europa des del pitlane, ja que ha decidit obrir el sisè motor de la temporada.

Aquesta és la sanció per haver esgotat els cinc motors que disposa tot pilot al principi del campionat. Tot i que Viñales se sent frustat pels error propis comesos, intenta ser positiu i continuar motivat "potser el diumenge faig una carrera espectacular, potser els meus rivals cometen errors, potser plou, potser hi ha una bandera vermella", explica el pilot.

De totes maneres, ha reconegut que el principal problema no és sortit des del pitlane, "el que realment ens preocupa és que no trobem la configuració correcta, la moto no funciona com hauria". Des de Misano no són capaços de trobar l'adherència necessària, i això penalitza a tot l'equip, ja que no competeixen amb les mateixes condicions que els seus rivals.