El Lugo de Nafti amenaça la velocitat de creuer de l'Espanyol

L'intractable líder de Segona A, l'Espanyol, rep avui el Lugo (21.00) en un partit molt especial per al porter Diego López, natural d'un poble de Lugo, on va fer els seus primers passos com a futbolista fins a Segona B. El veterà porter encara el partit com el menys golejat de la categoria (1 gol en 10 partits). Vicente Moreno té els dubtes de Vadillo i Bare, amb problemes físics. Per la seva banda, el Lugo arriba a Cornellà com l'equip més en forma de la Lliga però sense Valentín, el Puma Rodríguez, Iriome i Ruiz, lesionats.