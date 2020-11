L'Olot llança l'actualització de l'app del club amb moltes millores per als socis

La Unió Esportiva Olot i l'empresa gironina Sixtèmia han llançat la nova actualització de l'app del club, que ofereix novetats importants que podran gaudir directament els nostres aficionats. Algunes de les principals millores són la digitalizació del carnet de soci i la reserva de places a l'Estadi Municipal, aspectes que permetran agilitzar i descongestionar l'entrada al camp, més necessari que mai en el context actual de restriccions per la pandèmia de la covid-19.

La nova versió de l'aplicació, que es pot trobar amb el nom de UEOlot a la Play Store d'Android, iOS i ara també disponible per Apple Watch, manté el sistema de notificacions i alertes de resultats, gols, horaris i notícies d'interès que generi el club. També inclou calendari, classificació, últims resultats, cròniques i la plantilla del primer equip amb fotos dels jugadors i enllaç a les seves xarxes socials. El pas endavant més cridaner d'aquesta aposta és l'exclusivitat que ofereix als socis del club, que poden registrar-se directament per gaudir del seu carnet digitalitzat i accedir a la reserva del seu seient per al proper partit a casa. Sens dubte, es tracta d'un altre pas més en el creixement de l'Olot els últims anys.