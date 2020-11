El belga Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) va guanyar ahir la quinzena etapa de La Vuelta a Espanya, disputada entre Mos i Puebla de Sanabria, en un recorregut de 230,8 quilòmetres. La jornada va acabar amb un esprint passat per aigua, amb Philipsen imposant-se per davant de Pascal Ackerman (BORA Hansgrohe) i Jannik Steimle (Deuceuninck Quick Step). La general no va patir canvis i continua liderada per Primoz Roglic (Jumbo Visma).