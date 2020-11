Viñales admet fer una mala cursa a l'Aragó i s'anima a passar pàgina

El rosinc Maverick Viñales afronta el Gran Premi d'Europa al circuit Ricardo Tormo de Xest amb moltes ganes, tot i que al mateix temps reconeixia ahir que «l'última cursa no va ser la més positiva», tot recordant la seva actuació a l'Aragó. Així mateix, s'afanyava a passar pàgina: «És important no deixar que això ens afecti en aquestes tres últimes curses», advertia, i afegia que «hem de treballar dur, concentrar-nos i mantenir la mentalitat positiva per obtenir els millors resultats». Per a Viñales, aquest circuit «sol ser difícil» però «personalment m'agrada aquesta pista».