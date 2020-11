L'NBA espera iniciar la propera temporada el 22 de desembre

Els representants del sindicat de jugadors de l'NBA decidiran aquesta mateixa setmana un calendari de 72 partits per a la temporada 20/21, que segurament començarà el 22 de desembre d'aquest mateix any. Després que l'últim curs finalitzés a l'octubre per la pandèmia del coronavirus, el draft es traslladarà al 18 d'aquest mateix mes. La proposta recull un calendari molt compacte amb viages més reduïts i un torneig perquè entre el setè i desè de cada conferència tingui opcions de participar al play-off. Tots els jugadors no hi estan a favor i alguns volen començar el 17 de gener.