La Federació confirma que el Lleida-Llagostera s'ajorna

El Lleida-Llagostera corresponent a la quarta jornada del grup III-A de Segona B va quedar oficialment ajornat ahir a primera hora de la tarda. La Federació va acabar confirmant allò que tots dos clubs ja donaven per fet, després que a principis de setmana el club gironí confirmés fins a quatre futbolistes infectats per la covid-19. Tècnics i jugadors segueixen confinats, seguint un pla de treball específic per practicar a casa, a l'espera de tornar als entrenaments tant aviat com sigui possible. Amb el partit de Lleida el Llagostera ja té dos duels pendents, perquè diumenge ja va cancel·lar el que l'havia d'enfrontar a l'Hospitalet al Municipal. Tenint present que en la segona jornada els d'Oriol Alsina van descansar, en la present temporada només han pogut jugar un partit de Lliga, el que van empatar contra l'Andorra en la primera cita del calendari. El Llagostera no juga des del 28 d'octubre, quan va derrotar el Platges de Calvià (3-0) i es va classificar per a les semifinals de la Copa Federació, i per a la primera ronda de la Copa del Rei.

D'altra banda, l'afectació de la covid-19 a l'Osca havia fet ajornar inicialment el partit de LEB Or que havia de jugar avui el Bàsquet Girona a la pista aragonesa, però finalment el duel es disputarà demà (19.00). Els nous testos als jugadors han sortit negatius i des de dimarts ja s'estan entrenant.