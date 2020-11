El Barça no va tenir pietat ahir de l'Alba Berlín en una nova jornada de l'Eurolliga i es va apuntar la victòria per un contundent 67-103. Liderats per Abrines (17) i Mirotic (18), els blaugranes ja dominaven per 18-30 al final del primer quart, i al descans la diferència es va estirar fins als 20 punts (36-56). L'equip local, entrenat per Aito García Reneses, no va trobar resposta tampoc a la segona part i va acabar cedint per 36 punts de diferència.