El torneig d'escacs de Fires del Gerunda es va fer «on-line»

La pandèmia va provocar que, per primer cop en les seves vint-i-dues edicions, el Campionat d'Escacs Fires de Girona «Memorial Antoni Medinyà» es jugués en format virtual i no a l'esplanada de La Copa, com s'havia fet els últims anys. Amb 67 participants de totes les edats, el guanyador va ser el Mestre Català Jordi Triadú (Olot), seguit de Carles Ros (Vilobí) i el Mestre Català Dani Molina (Gerunda). El millor jugador en la categoria sub14 va ser Leo Valle (cinquè absolut) i Marc Mallorquí va ser el més destacat en els jugadors menors de 10 amb la setzena posició final. Des de principi d'octubre, amb l'Obert de Tardor guanyat per Dani Molina, el Gerunda no va a tornejos presencials.