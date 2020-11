L'Olot tornarà a jugar un partit de Lliga al Municipal vuit mesos després

La pandèmia del coronavirus i tot el que comporta ja les té aquestes coses. De cop i volta, deixes de fer vida normal. Aparques el que et sembla rutinari, habitual. Canvies hàbits, et resignes a acostumar-te a una nova realitat. Al març el món va prémer el botó de pausa. També el futbol. Encara ho lamenta l'Olot, embalat com anava, amb la velocitat de creuer posada, decidit a fer-la grossa. Fins fa quatre dies no tornava a jugar un partit oficial. Va ser a Tarragona, amb desfeta per engegar una temporada que ja va començar amb mal peu per culpa, de qui si no, del virus. A tot això, aquest diumenge l'equip que entrena Raúl Garrido tornarà a trepitjar el Municipal per disputar-hi un matx de Lliga. Allò que abans era una constant, ara sembla fins i tot novedós. Olot tornarà a respirar futbol i ho farà vuit mesos després de l'última vegada. El Badalona, el rival. Com el darrer cop.

El 8 de març, avui fa 245 dies. Un 2-0, amb gols d'Álvaro Salinas abans del descans i Moha Chabboura als últims minuts. Victòria per allargar fins a nou les jornades consecutives sense perdre. Una nova alegria al Municipal, on l'equip no coneix la derrota en tot el 2020. La darrera, el 8 de desembre passat en un 0-1 amb l'Oriola. Solano en va ser el botxí amb una diana als 40 minuts. D'ençà, mitja dotzena de partits a casa amb un balanç que fa moltíssima patxoca: quatre victòries (1-0 al Barça B, 1-0 al Castelló, 4-0 a La Nucía i 2-0 al Badalona) i un parell d'empats (1-1 contra Cornellà i el mateix resultat amb el Sabadell). És a dir, fins a 10 gols a favor i només dos en contra.



Sense públic

Curiositats de la vida. El parèntesi es va iniciar amb el Badalona com a rival i es tancarà amb el mateix adversari. Seran els escapulats qui visitaran el Municipal i l'objectiu de l'Olot serà sumar la primera victòria del curs i allargar així la bona inèrcia com a local d'aquest 2020. La gran diferència respecte els altres partits, els dels mesos anteriors, és que no comptarà amb el suport del seu públic a les graderies. La prohibició de la Generalitat, que ha implantat aquesta mesura fins la setmana vinent, com a mínim, així ho determina. I això que el club ha via treballat colze a colze amb l'Ajuntament per implantar una sèrie de mesures de seguretat que permetessin que l'afició assistís al Municipal. S'havia habilitat més d'un accés a la instal·lació i la graderia disposava de zones ben marcades. També s'havien ampliat les llotges i la zona de tribuna perquè es pogués complir amb la distància de seguretat requerida. Tot estava a punt pel debut amb el Barça B de fa dues setmanes, duel que es va suspendre pels positius detectats a la plantilla olotina.



Horari a Cornellà

Tampoc es va poder disputar el partit corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga pel mateix motiu. El que s'havia de celebrar al camp del Cornellà. Ahir se'n va conèixer el dia i l'hora definitius. L'Olot jugarà al Nou Municipal el dimecres de la setmana vinent, 11 de novembre, i ho farà a partir de les dotze del migdia. Serà a porta tancada i per tant, sense públic.