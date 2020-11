El Reial Madrid rep un Inter sense Lukaku a la caça de la primera victòria

El Reial Madrid afronta aquesta nit (21.00 hores) una final per dirigir el seu futur a la Lliga de Campions en un atractiu duel contra l'Inter de Milà, el teòric rival principal en aquesta fase de grups, però que arriba a la cita també amb un inici irregular en aquesta mateixa competició. Serà un duel decisiu per a tots dos conjunts abans d'afrontar la segona volta. Els de Zidane només han sumat un punt, patit i treballat la setmana passada a Alemanya, mentre que els d'Antonio Conte en tenen un més, gràcies en bona part a un últim gol de Romelu Lukaku, el gran absent avui.

L'Inter no pot comptar d'aquesta manera amb el seu millor atacant, que deixarà sola la seva parella habitual, l'argentí Lautaro Martínez, qui ara mateix es troba lluny del nivell de la passada campanya, però que segurament serà una clara amenaça per a la parella Ramos-Varane. En canvi, Conte recupera el defensa central Skriniar. Serà un partit molt especial per Achraf, que tornarà a enfrontar-se al que va ser el seu equip fa ben poques temporades, encara que actualment explota la seva velocitat i habilitats per banda en el conjunt de Milà. Abans d'aquest partit es jugarà el Lokomotiv-Atlètic (18.55), un altre dels partits destacats de la jornada, igual que el City-Olimpiakos (21.00).