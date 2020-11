Nous positius al Llagostera i ajornat l'Osca-Girona

El Llagostera es va veure obligat a demanar la suspensió del partit de diumenge contra l'Hospitalet i difícilment podrà disputar el que estava previst a Lleida el cap de setmana que ve. Ahir el club blaugrana va detectar dos nous positius, que eleven ja a quatre la xifra d'infectats, amb la qual cosa es dona per fet que també s'haurà de reprogramar el duel d'aquesta jornada. Segona va explicar ahir el tècnic Oriol Alsina, tots els afectats estan «a casa confinats, però es troben bé», una situació que també manté en quarantena la resta de membres de l'equip, seguint els protocols de la Federació i la Generalitat.

A Llagostera experimenten ara la situació que ja va viure l'Olot a principi de temporada i que els va obligar a ajornar els dos primers partits de Lliga de Segona B, contra Cornellà (es jugarà dimecres de la setmana que ve) i Barça B. Els garrotxins ja han superat aquest mal tràngol d'afectats per la covid-19 i van poder començar a competir diumenge a Tarragona, amb una derrota per 2-0. Els blaugranes havien empatat en la primera jornada contra l'Andorra, van descansar en la segona, i la tercera davant l'Hospitalet no la van poder jugar. Tampoc podran visitar el Lleida, i en el millor dels casos la represa de la competició podria ser al camp del Badalona el 15 de novembre.

El coronavirus també afectarà aquesta setmana el Bàsquet Girona, que, després de perdre diumenge a Fontajau davant del TAU Castelló (72-74), divendres no podrà jugar a la pista de l'Osca la quarta jornada de la LEB Or. La plantilla del conjunt aragonès està confinada des de la setmana passada fins al mateix divendres, complint amb la quarantena que marca la FEB, a causa de la detecció de dos positius per covid. En els propers dies es determinarà la nova data del partit. El cap de setmana passat l'Osca ja va ajornar el seu duel amb el Canoe. L'equip de Carles Marco, per tant, no reprendrà la competició fins al 15 de novembre, quan rebi l'Almansa a Fontajau. D'altra banda, aquesta setmana la divisió d'Honor Plata d'handbol s'atura i no es reprèn fins al 14 de novembre (Sant Martí Adrianenc-Bordils, Sarrià-Novàs). El Bordils, confinat en haver detectat positius, espera poder-se entrenar de nou dissabte.