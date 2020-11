Jugadores i tècnics del Casademont Saragossa donen negatiu en COVID-19

Totes les jugadores i els membres del cos tècnic del Casademont Saragossa femení donaven ahir negatiu en les proves efectuades per detectar si patien coronavirus, després que diumenge s'hagués de suspendre al temps de descans el partit que les enfrontava al Kutxabank Araski per l'aparició d'un positiu. Després d'uns minuts d'incertesa, quan el matx va quedar aturat, i amb el 26-31 que llavors manava al marcador, les jugadores locals van sortir per aplaudir el públic i es van acomiadar. Va ser llavors quan es va conèixer que un positiu a l'equip visitant era el causant de la suspensió.