El figuerenc Chavarría és una peça indiscutible en els esquemes de Baraja

Ha sigut arribar i moldre per a Pep Chavarría, qui fins fa quatre dies mal comptats feia les seves primeres passes a la Tercera Divisió i ara ja competeix a Segona A com si fes temps que ho fa. El figuerenc, de només 22 anys, s'ha convertit en un fix per a Rubén Baraja i encadena titularitats al Saragossa, club que va apostar per ell i li ha donat l'oportunitat de debutar al futbol professional.

El figuerenc, els dos últims anys pujant la banda esquerre del Municipal d'Olot, signava mesos enrere un contracte de quatre temporades pels aragonesos, sense saber del cert si s'hi quedaria o si com a mínim la primera temporada hauria de fer les maletes per marxar cedit a un altre lloc. Des del primer dia ha comptat per Baraja, se li feia fitxa del primer equip i el debut no era un anècdota, perquè des que es va estrenar el 26 de setembre en un 2-2 amb el Las Palmas que no ha caigut de l'onze. Podria fer-ho avui, si Baraja decideix que cal sacsejar l'onze i tira de rotacions. Qui sap.

Chavarría va col·leccionar més d'una cinquantena de partits a l'Olot en dos anys a Segona B. Ara en duu 8 en una categoria superior, amb el Saragossa, club històric que ha competit a Europa i també a Primera durant un grapat de temporades. Suma 598 minuts i és a hores d'ara el cinquè futbolista de la plantilla més utilitzat per Baraja per darrere de Cristian Álvarez, Atienza, Narváez i Guitián.