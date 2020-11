èric surís «Respecto la decisió del club, però ni la comparteixo ni me l'esperava»

? Èric Surís va trencar ahir al matí el seu silenci, després de ser destituït per sorpresa diumenge al vespre com a entrenador de l'Spar Girona. El tècnic gironí va penjar a les seves xarxes socials un escrit on assegurava que «respecta» la decisió de fer-lo fora, però que «ni la comparteixo, ni me l'esperava». En l'escrit agraeix al club la seva «confiança» per aquests cinc anys en què ha conduït l'equip «i que m'han permès portar el nom de Girona arreu d'Europa». Surís va explicar que marxa amb la «consciència molt tranquil·la, d'haver-ho fet el millor que sé, i d'haver treballat sempre amb la màxima ambició i implicació», va explicar en el seu comunicat un Èric Surís, que entre els molts agraïments, va tenir un rècord especial per Vicenç Bordas, delegat del primer equip afectat per un greu problema de salut: «És la millor persona que he conegut en aquests anys».