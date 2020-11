El Bembibre exigeix poc a l'Uni i Julbe té una estrena plàcida

El joc de l'Spar Girona encara està lluny dels «màxims» a què el vol portar Alfred Julbe, però, amb només un entrenament i les jugadores adaptant-se al canvi de tècnic, ahir es tractava de guanyar a la pista del cuer, Bembibre, i que tothom comencés a entendre què vol el nou tècnic. I es va aconseguir amb una clara victòria per 31 punts de diferència en un partit on, sense temps per introduir gaires canvis tàctics, el llibre d'estil d'Alfred Julbe es va començar a veure amb detalls com les seves poques reserves a l'hora de moure la banqueta sense por a fer coincidir al mateix temps dues bases (Chelsea Gray i Laia Palau) o, bastants minuts, dues «cinc» fins ara incompatibles com Julia Resingerova i Giedre Labuckine.

Les mancances del rival, on, segurament, la jugadora més interessant és Laura Méndez, la temporada passada al GEiEG Uni, compliquen les anàlisis de l'Uni. Però, després de tres dies molt moguts al club i per extensió al vestidor, les jugadores gironines van solucionar el compromís un cop van anar desterrant, a poc a poc, el desencert en atac de la posada en escena (4-4, en el minut 5).

Treballant molt en el rebot ofensiu (entre Araújo i Vasic van agafar 25 rebots, 11 en atac), amb una defensa amb moltes ajudes i continuats relleus apareixent a la pista des de la banqueta gironina, l'Uni va anar minant la resistència, i la moral, del cuer de la Lliga. En el minut 8 de partit, Julbe ja havia fet jugar 10 jugadores, totes menys Júlia Soler, i el primer quart va acabart 7-16 amb un triple d'Helena Oma, que, després dels tres segons que va tenir a la pista del Sepsi en la prèvia d'Eurolliga, ahir va a tornar a jugar minuts en Lliga després d'una llarga recuperació d'un lesió al genoll. L'activitat de Laura Méndez va impedir que el partit estigués definitivament trencat ja al descans, 22-35, però en l'acció final amb l'Uni buscant fins a dos cops una passada de més per trobar el triple d'Eldebrink ja va quedar clar que les gironines estaven començant a trobar-se còmodes a la pista.

Després del descans, el partit ja va anar cada cop més costa avall per a les gironines. Vasic (màxima anotadora del duel amb 14 punts tot i fallar un grapat de bàsquets clars abans deldescans), Elonu, Gray... Les jugadores de l'Uni ja veien la cistella més gran i, amb més encert ofensiu que a l'inici del partit, les diferències es van anar fent grans fins al 46-77 final.