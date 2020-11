Veure bàsquet gràcies a la Lliga de futbol

«Jugar a Fontajau sense públic és un hàndicap gran. Espero que ens estiguin i que els puguem oferir, encara que sigui a través d'una pantalla, el nostre millor joc i una victòria». El Bàsquet Girona rep avui el Tau Castelló a Fontajau (18.00) en un partit que, per primer cop, es jugarà a porta tancada per les noves restriccions aplicades des de dijous a Catalunya. I a quina pantalla, en definició de Marco, es pot veure la LEB Or? Tothom sap que seguir els grans partits de futbol, de l'NBA o de la mateixa Lliga ACB és relativament fàcil si s'està disposat a abonar-se a plataformes de pagament, però sense cap operador televisiu disposat a emetre i pagar drets, les competicions menys de masses tenen un gran problema amb els partits a porta tancada per no perdre visibilitat respecte als seus equips. Una dificultat que a LEB Or està, almenys un part, una mica solucionada gràcies a... la Lliga de futbol.

El Girona-Castelló d'aquesta tarda a Fontajau es pot veure de franc, només cal registrar-se amb un correu electrònic, i amb una notable qualitat a través de laligaesportstv.com. Una plataforma propietat de l'LFP que, a banda de resums dels partits de futbol de la primera i segona divisió espanyola, ofereix en directe tots els partits de la LEB Or com també de l'ASOBAL d'handbol, de la Primera Iberdrola de futbol femení, futbol sala, partts de la lliga russa...

laligaesportstv.com serà avui la finestra per la qual es veurà el Bàsquet Girona -Tau Castelló, el club també enllaça el senyal amb una retransmissió en català pel seus socis a través de l'app del mateix club, en una tercera jornada on l'equip entrenat per Carles Marco arriba amb una barreja de sensacions. Per un costat hi ha la victòria de la setmana passada a Palma, però per l'altra tampoc s'ha acabat de fer net dels dubtes de la derrota a Fontajau contra l'Alacant en el debut. I està clar que el Castelló és un equip més semblant als alacantins que no pas als balears. «Cada setmana és una pel·lícula diferent, però és cert que Castelló té un grup de jugadors molta qualitat i experiència a la lliga i té una certa semblança amb Alacant», reconeixia Marco sobre un rival que ha guanyat, de manera solvent, en les dues primeres jornades i que compta amb el, de moment, jugador més valorat del grup, Arnaud Adala Moto.

«L'Alacant té jugadors de qualitat, que fa temps que juguen junts amb una mateixa idea amb en Toni Ten d'entrenador i tenen molts automatismes; aquest any a més han incorporat més bons jugadors com Óscar Alvarado i Stainbrook a més de posar un punt més de pausa al seu joc», analitzava ahir Marco sobre un rival del que «em preocupen tots els jugadors, no només un». «Adala Moto és un quatre fort que està jugant molt bé al tres més que pensar si ell ens pot fer mal hem de veure com els nostres alers, amb característiques diferents, el poden posar en problemes».