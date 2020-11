La Unió rep un fort correctiu a Vilatenim jugant amb un home menys des del minut 1

La Unió Esportiva Figueres ha rebut un fort correctiu per part l'Esport Club Granollers (0-7) en un partit jugat a porta tancada a Vilatenim i que ha quedat marcat des de bon començament per l'expulsió del local Maureta en el primer minut. L'àrbitre Alsina Rodríguez li ha mostrat la targeta vermella en considerar que havia comès una falta com a últim jugador figuerenc. A partir d'aquí, la Unió ha hagut de lluitar amb un home menys davant un conjunt visitant molt lluitador i vertical.

El 0-1 ha arribat en el minut 8 quan Río ha sabut aprofitar una centrada per baix per a batre a Andrés. En el minut 20 l'equip local ha reclamat penal sobre Pepu Soler, però l'àrbitre s'ha desentès de la jugada. Set minuts després, Molins ha fet el 0-2 afusellant Andrés des de dins de l'àrea. Amb aquest resultat ha acabat la mitja part.

A la represa, la mala sort dels blanc-i-blaus ha persistit amb l'anul·lació del gol que acabava de marcar Medina en el minut 47. El col·legiat ha invalidat la jugada per fora de joc. Río ha tornat a marcar en el minut 60 fent el 0-3 quan ha sabut aprofitar un rebuig del porter Andrés. En plena debacle defensiva de la Unió, quatre minuts després ha arribat el 0-4 materialitzat per l'exjugador local Marc Gelmà.

L'esforç de jugar amb deu des de bon començament ha passat clarament factura al Figueres i els canvis ordenats per Javi Salamero per a refrescar l'equip no han estat suficients per a aturar la sagnia, ja que el Granollers ha continuat castigant la porteria figuerenca amb altres gols. Prado ha fet el 0-5 (minut 65); Muela ha estat l'autor del 0-6 (minut 73).

La desgràcia esportiva s'ha acentutat en el minut 89 amb un penal que ha transformat Albert en el 0-7 i que ha suposat l'expulsió de Bastidas en veure la segona tarja groga.