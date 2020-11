El Peralada s'emporta el derbi davant el Banyoles

El Peralada ha superat el Banyoles en el derbi gironí, un dels poc partits que ha aguantat les restriccions per contenir l'expansió del coronavirus després de limitar les competicions esportives. En un Miquel Coromina a porta tancada, amb poc més de trenta persones traient el cap per les tanques exteriors de l'estadi, els xampanyers han sumat la segona victòria del curs i continuen invictes en lliga, gràcies al gol de Romero després del descans.

La primera possessió del partit ha estat per a un Peralada que ha buscat combinar per arribar a l'àrea dels de Pitu Batlle, però el perill l'ha obert el conjunt local. Sanku ha mostrat el seu potencial físic superant Papa amb una internada a l'àrea que ha acabat amb un xut directe al ninot (3'). La rèplica xampanyera ha arribat poc després amb una passada a l'espai de Casanova, on Coro ha apunyalat per banda esquerra una defensa banyolina descompensada i Bartrina ha salvat els mobles davant l'intent del carriler (13'). Més enllà de la mobilitat d'Arnau Ortiz i el joc interior de Ritxi, David Aroca ha salvat a la perfecció les arribades quan la defensa no ha arribat, en un partit amb un ritme excepcionalment lent per les intervencions del col·legiat. De fet, en una brillant combinació de Sanku i Henry Gilham des del perfil esquerre, l'exdavanter de la Unió ha caigut a l'interior de l'àrea davant l'esclat dels locals reclamant el penal (39'), poc abans de marxar al descans amb l'empat a res.

En la represa, el ritme lent del joc ha tornat a ser protagonista i, precisament, en una jugada a pilota aturada els xampanyers han obert el marcador. En una falta lateral botada a la perfecció, Josu ha enviat la bola al segon pal on el capità Sergi Romero no ha perdonat davant la porteria de Bartrina (63'). Poc després, Jam Baldeh, que ha saltat sobre la gespa a la segona meitat, ha aprofitat un mal refús d'Aroca, però la rematada ha marxat tímidament llepant el pal esquerre de la porteria (65'). Casanova ha gaudit de l'oportunitat per segellar la victòria amb una ruptura perfecta que ha definit amb cama esquerra, enviant la bola lluny de la porteria banyolina (73'). El Banyoles ha tingut la seva per empatar, però Maxi Rosales ha aparegut per treure la pilota de la línia de gol (82'), o un tir de falta directa de Gispert que ha refusat el pal dret (90'), deixant la victòria del Peralada en el derbi gironí davant els del Pla de l'Estany.

FITXA DEL PARTIT



C.E. BANYOLES: Bartrina, Quimo, Roura (Alfa, 81'), Andreu, Henry (Jam, 46'), Turon (Ferru, 69'), Venzal, Marçal (Ignasi, 46'), Sanku, Pau Ribas (Gispert, 46') i Nil Congost.

C.F. PERALADA: Aroca, Coro, Romero, Micaló, Amoedo (Del Pozo, 60'), Vilanova, Casanova (Diaby, 80'), Ritxi, Ortiz (Pime, 80'), Seomgyu (Josu, 46') i Papa (Maxi Rosales, 46').

ÀRBITRE: Enric Bureu Méndez (Barcelona), amb Marcos Molina Martínez i Àngel Ruiz Díaz.

GOLS: 0-1 (Romero, 63')

T.G.: Als locals Sanku i Roura, i als visitants Coro, Ritxi, Aroca i Vilanova.

ESTADI: Miquel Coromina i Moretó. A porta tancada.