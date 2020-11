El Lloret empata i segueix sense conèixer la victòria

El Lloret no va poder passar de l'empat ahir a la tarda, a casa, davant el Vic (1-1), en un parit on s'enfrontaven dos rivals directes en la zona baixa de la classifiació. Els locals arribaven al duel havent sumat 1 punts dels 9 possibles, mentre que els visitants ho feien havent perdut els quatre partits que havien disputat fins llavors. L'empat al final del partit, per tant, no va deixar contents cap dels dos equips, que amb aquest punt no aconsegueixen sortir de la zona baixa de la taula.

El d'ahir va ser un partit espès, on es van veure pocs gols. No va ser fins al minut 18 que el conjunt barceloní s'avançaria en el marcador després d'una diana d'Arnau Font (0-1). Poc més tard, Marc González anotaria l'1-1 quan faltava un minut i 47 segons per arribar al descans. El jugador local seria l'encarregat d'executar una falta directa que en un primer moment el porter visitant aturaria, però no va poder fer res en el segon intent.

Però després d'això i amb els 25 minuts de la segona part per davant, el marcador ja no es va moure més, tot i que d'oportunitats per avançar-se n'hi va haver pels dos cantons. La més clara pel conjunt entrenat per Xavier Albet seria al minut 3 de la segona meitat. Moisés Aguirre fallaria un penal que hagués posat el 2-1 al marcador. Quan faltaven 10 minuts pel final, però, va ser el visitant Oriol Ramírez qui no anotaria una pena màxima.

Tot i així, i conscients que l'empat no els valia per gaire cosa més que per sumar un punt insuficient, els dos equips van afrontar els últims 10 minuts de matx a la recerca d'un gol que els donés la victòria, però ni lloretencs ni vigatans trobarien el camí del gol en les ocasions que van disposar en els últims instants de partit. Al final, 1-1 i un punt pel Lloret que, això sí, encara té dos partits pendents per disputar.