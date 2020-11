Hamilton té el títol a tocar

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va imposar ahir en la carrera del Gran Premi de Fórmula 1 de l'Emília-Romagna, una cita en què Mercedes es va proclamar campió del món de constructors i on una punxada va impedir que l'holandès Max Verstappen (Red Bull) pogués pujar al podi quan anava segon, mentre que Carlos Sainz (McLaren) va acabar setè.

El sis vegades campió del món només va necessitar 21 voltes per passar a liderar la cita, en què el seu company Valtteri Bottas sortia com a poleman. Després de l'aturada del finlandès i amb l'aparició del cotxe de seguretat virtual a l'ecuador de la carrera, va reafirmar la posició de privilegi per sumar la victòria número 93 al seu palmarès, després de superar el mític Michael Schumacher (91) com el pilot amb més títols de la història la setmana passada a Portimao.

Amb això, fa un pas més en el seu objectiu d'aconseguir la seva setena corona, amb la qual igualaria els títols del Kàiser; si guanya a Turquia d'aquí quinze dies serà campió. A més, aquest triomf va permetre a l'equip Mercedes convertir-se, per setena vegada consecutiva, en campió del món de Constructors.

Mentrestant, Verstappen, quan quedaven 20 voltes per al final, va superar Bottas i es va situar segon, però el seu pneumàtic posterior dret va punxar en la volta 52, a la Variant Villeneuve, i va arruïnar la seva, fins aleshores, fantàstica cursa. L'incident va permetre al finlandès pujar al segon lloc i a l'australià Daniel Ricciardo (Renault) completar el podi.

Després de les posicions de podi, el Daniil Kvyat (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Racing Point), Sainz, el britànic Lando Norris (McLaren), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) i Andrea Giovinazzi (Alfa Romeo) van completar el top 10.