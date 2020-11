Els galons de Romero donen el triomf del Peralada en el derbi

L'experimentat Sergi Romero va posar la pausa per marcar el gol que donava els tres punts al Peralada en un derbi gironí marcat pel nerviosisme inicial. Amb això, els xampanyers continuen sense encaixar cap gol en tres partits i sense conèixer la derrota; mentre que els banyolins sumen la segona derrota -amb idèntic resultat- en dues jornades.

El Miquel Coromina i Morató obria ahir les portes en una nova temporada del Banyoles a Tercera Divisió. I quina millor manera de fer-ho que amb un derbi gironí rebent un Peralada en estat de gràcia. Tot i que a les grades banyolines no es podia divisar cap espectador degut a les restriccions per la pandèmia l'inquietud i el nerviosisme es podia palpar en els dos conjunts. Des d'un començament les consignes de Pitu Batlle van ser clares: volia que els seus dominessin el partit. De fet, els blanc-i-blaus es volen fer un mur inexpugnable del seu feu. L'ariet local Sanku va avisar al minut 4, però un Aroca, que va creixent setmana rere setmana, va escopir el seu xut amb el peu. Veient la tempestiva banyolina, els visitants van posar a prova Bartrina. El porter local va emular Aroca intervenint en tres ocasions per impossibilitar les dianes d'Arnau i Coro. Un derbi sense polèmica no és derbi. La d'ahir es va produir quan en el minut 39 Henry va caure a l'àrea provocant un possible penal.

Tot i les ocasions visitants, els xampanyers van fer un pas endavant per sorprendre a la contra el Banyoles. Dit i fet. Quan menys s'esperava, Sergi Romero va empènyer una pilota centrada per Josu. A partir d'aquí,i amb el partit obert, els cops s'esdevenien per ambdós combinats. Sobretot pel Banyoles, que va tenir l'empat a tocar amb diversos u contra u i amb un tir d'Èric Gispert que es va estavellar contra el travesser.