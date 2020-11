Dura patacada d'un Figueres condicionat per una expulsió al primer minut

Contundent patacada del Figueres en el seu retorn a casa contra un Granollers que apunta maneres com a aspirant a tot. L'expulsió de Maureta abans del minut 1 va fer que els empordanesos anessin a remolc. El Figueres venia de guanyar en l'endarrerit contra la Grama, però la cosa es va truncar molt aviat. L'acció que va condemnar la Unió es va produir quan no s'havia jugat ni un minut. Maureta va veure una polèmica vermella directa en un frec a frec amb un rival on l'àrbitre va considerar que era l'últim defensa local. Aquesta jugada, un possible penal no xiulat, i l'1-2 anul·lat a Medina a l'inici de la segona part ho van condicionar tot. El Granollers va anar a la seva i va marxar al descans dominant per 0-2. A la represa, després de no concedir l'1-2, els vallesans no van tenir pietat d'un Figueres abatut.