VÍDEORESUM | Griezmann esmena l'error de Neto, però el Barça no pot amb deu

Antoine Griezmann ha esmenat un error de Neto Murara que li va costar un gol al Barcelona, però l'equip blaugrana no va poder guanyar a un Alabès que va acabar amb 10 jugadors i va aconseguir sumar un punt (1-1) en la vuitena jornada de LaLiga Santander gràcies a la inspiració de Fernando Pacheco en els minuts finals.

Luis Rioja va avançar l'Alabès en aprofitar una falta d'entesa entre el porter barcelonista i Gerard Piqué, però en la segona meitat els canvis van millorar als visitants i Antoine Griezmann va igualar la contesa just després que l'Alabès es quedés amb deu jugadors per l'expulsió de Jota Peleteiro.

El Barça va empènyer i va estrènyer als de Pablo Machín, però es va trobar amb un colossal porter, que va evitar que els de Ronald Koeman s'emportessin els tres punts en un partit molt intens, que li va funcionar millor a l'Alabès en l'onze contra onze.

El duel va començar amb un Barça dominador, però sense profunditat, que es va trobar amb un Alabès ben armat sense Lucas Pérez i Joselu Mato, que van esperar la seva oportunitat en la banqueta.

La primera ocasió de gol de la nit la va tenir Ansu Fati en el minut 13, però va creuar massa la pilota després d'un extraordinari pas de Clément Lenglet.

Els locals van respondre amb un contraatac magistral, però Édgar Méndez va arribar molt just en la seva carrera i no va poder col·locar un tret ras que va rebutjar Neto.

Els de l'Alabès van mostrar les seves intencions a l'equip de Ronald Koeman, que va optar per jugar pel centre, amb les baixades de l'argentí Leo Messi i Antoine Griezmann.

Una falta innecessària de Deyverson va oferir la millor oportunitat als barcelonistes amb un lliure directe per a l'astre argentí que va treure sota pals el gal Florián Lejeune en el minut 22 i que tampoc va poder resoldre Sergio Busquets en el rebutgi.

Mentre el Barcelona protagonitzava possessions interminables, els alavesistas no renunciaven a l'atac i fins i tot van gaudir de més serveis de cantonada que el seu rival en la primera mitja hora.

L'Alabès insistia en la seva energia defensiva i va tenir premi. Una falta d'entesa entre Gerard Piqué i el porter Neto va permetre la recuperació de Luis Rioja, que va marcar a plaer el primer tant de la trobada, amb el qual s'estrenava en Primera Divisió com a golejador.

Ximo Navarro va haver de deixar el terreny de joc amb problemes musculars abans de finalitzar una primera meitat en la qual l'Alabès va tenir les idees més clares que el Barcelona.

Ronald Koeman no va esperar més enllà del temps de descans per a moure fitxa i va introduir tres canvis per a ficar més jugadors per dins i més prop de la porteria de Fernando Pacheco, que va tornar a dinamitar una altra ocasió clara de Leo Messi en els compassos inicials del segon assalt.

En el minut 63 va arribar el moment clau del partit. L'àrbitre va expulsar a Jota Peleteiro per doble groga i en la jugada posterior Antoine Griezmann va recollir un rebutgi i va resoldre amb mestratge davant la sortida de Fernando Pacheco, que va estar sensacional i va evitar un segon gol del Barcelona de manera consecutiva.



Fitxa tècnica:



1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro (Aguirregabiria, min.40), Laguardia, Lejeune; Rubén Duarte, Tomás Pina (Manu García, min.72), Battaglia, Jota Peleteiro, Édgar Méndez Tavares, (min.57); Deyverson (Joselu, min.57) i Luis Rioja (Adrián Marín, min. 72).

1 - FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet (Trincao, min. 46), Jordi Alba (Dest, min. 69); Sergio Busquets (Pjanic, min. 46), De Jong; Dembélé (Pedri, min. 46), Messi, Griezmann; i Ansu Fati Braithwaite, min.78).

Gols: 1-0, m.31: Rioja. 1-1, m.63: Griezmann.

Àrbitre: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Expulsó a Peleteiro por doble amarilla (min. 62). Amonestó a los locales Deyverson (min.21) y Duarte (min. 87), y a los visitantes Messi (min.39), Lenglet (min.44), Busquets (min.44).

Incidències: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado sin público en el estadio de Mendizorroza