La desconfiança entre la junta de l'Uni i Surís porta Alfred Julbe a la banqueta

La temporada passada no es va poder acabar. El confinament va provocar que les competicions s'aturessin just després que l'Spar Girona perdés clarament la final de la Copa contra el Perfumerías Avenida. I, un parell de mesos després, la temporada es va donar definitivament per acabada. I allà, en el balanç de la passada temporada, és quan es fa gran la desconfiança mútua entre la junta directiva de l'Uni i el seu tècnic, Èric Surís, que va acabar ahir amb la destitució de l'entrenador gironí i el seu relleu pel veterà Alfred Julbe.

El club considerava que la temporada no havia estat bona -eliminats de l'Eurolliga, derrota en la Copa i, sobretot, derrotes a Fontajau sense oferir un bon espectacle als aficionats gironins-, mentre que Surís pensava que la temporada havia anat de menys a més, amb molts problemes de lesions i canvis de jugadores, i que, sense el confinament, l'equip hauria arribat amb opcions a lluitar pel títol de lliga amb els reforços d'Abby Bishop i la progressiva adaptació al grup de Sonja Vasic i Marta Xargay. No es van posar d'acord però, tot i això, i després de setmanes de dubtes, les dues parts van acordant una renovació (amb rebaixa de sou per al tècnic) que els enviava a una nova temporada amb la confiança entre les dues parts molt malmesa. I a la primera que han tornat els dubtes, derrota contra València, el club ha decidit no esperar més i canviar de tècnic tot i la classificació europea de dimecres a Turquia i la clara victòria contra el Cadí de dissabte. Les sensacions, i el convenciment de la junta que el públic de Fontajau no veu l'espectacle que podria oferir una plantilla com la de l'Uni, han tingut més pes que els resultats.

Surís va passar ahir a la tarda per Fontajau pensant que l'endemà, avui, havia de marxar cap a Bembibre i es va trobar amb el seu acomiadament per una junta que estava allà reunida. Ara, el partit a la pista de les castellanes, cuers de la lliga, el dirigirà el veterà Alfred Julbe (Barcelona, 1960), que torna a les banquetes després de la seva darrera experiència al Llemotges francès. Establert a Girona, des que va entrenar el Valvi entre els anys 1989 i 1993, Julbe ha dirigit Joventut de Badalona, Valvi Girona, Càceres o Saragossa a la Lliga ACB i, després d'entrenar durant una etapa el Barça B, la seva darrera experiència havia estat al Llemotges francès. Julbe també coneix l'Uni perquè havia fet tasques de tecnificació al primer equip en l'etapa d'Anna Caula a la banqueta de l'equip.