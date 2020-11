David Gaudu (Groupama) es va imposar ahir en l'11a etapa de La Vuelta ta a Espanya després de guanyar l'esprint final al cim de La Farrapona a Marc Soler (Movistar). Els dos ciclistes havien fet una selecció de l'escapada quan faltaven 5 quilòmetres per arribar a meta i el francès va ser més fort en els últims metres. Per altra banda, no hi va haver diferències entre els favorits a la general. Roglic (Jumbo Visma) es manté líder a l'espera de l'arribada d'avui al cim de l'Angliru.