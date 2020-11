El Barça es deixa dos punts contra l'Alabès de Machín

Antoine Griezmann va esmenar un error de Neto que va costar un gol al Barcelona, però l'equip blaugrana no va poder guanyar un Alabès que va acabar amb 10 jugadors i va aconseguir sumar un punt (1-1) en la vuitena jornada de la Lliga Santander gràcies a la inspiració de Fernando Pacheco en els minuts finals.

Luis Rioja va avançar els bascos en aprofitar una falta d'entesa entre el porter barcelonista i Gerard Piqué, però en la segona meitat els canvis van millorar als visitants i Antoine Griezmann va igualar la contesa just després que l'Alabès es quedés amb deu jugadors per l'expulsió de Jota Peleteiro. El Barça va empènyer i va estrènyer els de Pablo Machín, però es va trobar amb un colossal porter albiazul, que va evitar que els de Ronald Koeman s'emportessin els tres punts en un partit molt intens, que li va funcionar millor a l'Alabès en l'onze contra onze.

Després del gol local, Ronald Koeman no va esperar més enllà del temps de descans per a moure fitxa i va introduir tres canvis per a ficar més jugadors per dins i més prop de la porteria de Fernando Pacheco, que va tornar a dinamitar una altra ocasió clara de Leo Messi en els compassos inicials de la segona meitat.

En el minut 63 va arribar el moment clau del partit. L'àrbitre va expulsar Jota Peleteiro per doble groga i en la jugada posterior Antoine Griezmann va recollir un rebuig i va resoldre amb mestratge davant la sortida de Fernando Pacheco, que va estar sensacional i va evitar un segon gol del Barcelona de manera consecutiva. Des d'aquest punt d'inflexió, el Barça es va bolcar sobre els dominis alavesistas amb Ansu Fati i Pedri González com a estilets. Van ser molts els minuts de monòleg del Barcelona, que va incrustar a l'Alabès en la seva porteria, però es va trobar amb un extraordinari Fernando Pacheco, que va tornar a salvar un punt per al seu equip.