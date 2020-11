El Banyoles s'estrena al seu camp amb un derbi contra el Peralada

Avui a dos quarts de cinc de la tarda el Miquel Coromina i Morató de Banyoles obre les portes a la Tercera Divisió per segon any consecutiu. I no ho fa de qualsevol manera. El conjunt entrenat per Pitu Batlle rep el Peralada en el que serà el segon derbi gironí del que portem de competició. Tant el mencionat Batlle com l'entrenador xampanyer Albert Carbó coincideixen que serà un partit «maco» i que l'encaren amb la «màxima il·lusió». Batlle apuntava que es troba «il·lusionat al jugar a casa. Tot i que és una llàstima no fer-ho amb públic», i afegia que «no ha sigut bona la setmana de descans. L'equip venia amb bona tònica d'entrenaments i amb moltes ganes de competir». Pel que fa el conjunt visitant, Carbó descrivia el «Banyoles com un equip complicat amb jugadors que volen contrastar-se a la Tercera Divisió». Per avui, Batlle no podrà comptar amb Mochi i Botxi; mentre que Carbó té la baixa de Muritala.

Pel que fa el Figueres, els empordanesos volen fer bona la victòria (0-2) que van aconseguir entre setmana al camp de la Gramanet assolint els tres punts avui. Per fer-ho, hauran de superar el Granollers a dos quarts de cinc de la tarda a Vilatenim. «Ara mateix estem en un estat d'ànim molt bo. Estem il·lusionats de jugar a casa Podria dir que el Granollers és un dels conjunts més potents», apuntava el tècnic figuerenc Javi Salamero que no inclourà a la llista de convocats Gabri i Treviño.



Ajornat el Sants-Girona B

L'únic equip gironí que no es podrà vestir de curt és el filial del Girona. El duel entre el Sants i el Girona B s'ha ajornat degut a un positiu de covid-19 entre els jugadors del conjunt barceloní.