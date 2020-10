Una única victòria al Juegos Mediterráneos

El passat 16 d'agost, el Girona guanyava per 1-2 l'Almeria i avançava a la final del «play-off» d'ascens a la Primera Divisió. Aquella és l'única victòria en les set visites de l'equip al Juegos Mediterráneos, un camp on hi ha sumat ben pocs resultats positius. A part d'aquest triomf, també hi ha aconseguit un parell d'empats. Un 2-2 el 2011 i un 0-0 el febrer del 2017, pocs mesos abans de celebrar l'històric ascens a la Primera Divisió. A banda d'això, fins a quatre derrotes completen els precedents. Tres d'elles en partit de Lliga, a la Segona Divisió A: 2-1 el 2013, 1-0 el 2016 i 3-1 el mes de setembre de l'any passat. I una altra en la darrera eliminatòria de la promoció per pujar a Primera del 2013. Un dolorós 3-0 que va acabar amb el somni de Rubi i companyia