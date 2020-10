Reial Madrid: Zidane: "Necessitàvem el gol de Hazard"

L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, s'ha mostrat "molt content" per la victòria davant l'Osca (4-1) en la vuitena jornada de Lliga i pel gol que ha marcat Eden Hazard més d'un any després, cosa que "necessitaven" del jugador belga i també "com a equip" just abans del temps de descans.

"Per a nosaltres aquest partit era com una final, hem parlat abans de jugar i havíem de sumar els tres punts. Són molt importants per a nosaltres perquè --és cert-- que no ha estat un partit perfecte, però són quatre gols i sempre es parla que no marquem i no juguem bé", ha recordat Zidane davant els mitjans.

"Com la situació és una mica rara necessitem moltes energies entre nosaltres perquè el de fora no ajuda. Ells ens han buscat molt per l'esquena i hem hagut de controlar la situació i tots els seus recursos aeris i els seus punts forts. Hi hem posat moltes forces i hem aconseguit el triomf. Ara hem d'estar contents", ha afegit Zidane en declaracions a la televisió del club.

Al tècnic francès li han preguntat diverses vegades per Eden Hazard, el gran protagonista del partit, i ha restat importància al fet que el belga no celebrés el gol. "Està feliç per haver marcat i els seus companys també ho estan per ell", ha resolt 'Zizou', que sí ha enaltit la seva feina. "Eden es posa molt entre línies i es gira ràpidament, era el gol que necessitàvem. També té talent per penetrar", ha relatat.

"Estic content per Hazard, a poc a poc ha d'anar entrant, sabem la qualitat que té. Ha fet un bon gol i el necessitàvem en la primera part. Gràcies a aquest gol el partit ha estat diferent en la segona part. Es poden veure moltes associacions entre jugadors", ha afegit Zidane, que estudiarà com alinear Hazard i Vinicius. "Veurem com ho farem. Eden juga a l'esquerra i Vini també prefereix l'esquerra".

"En definitiva, ha estat un bon partit, positiu, hem marcat quatre gols i crec que --al marge del gol-- no hem tingut moltes dificultats per frenar el rival. A més hem tingut equilibri, cosa important. Ara sabem què tenim i què hem de millorar, però també ofensivament hem tingut moltes ocasions. El resultat demostra que ho hem fet bé", ha afirmat.

Finalment, Zidane ha dit que "no" està "sorprès" del "bon rendiment de Fede Valverde", autor del tercer gol contra els de l'Osca, i ha assegurat que no sap quina alineació posarà contra l'Inter aquest dimarts en el partit de 'Champions'. "No tinc clar l'onze de l'Inter. Gaudirem dels tres punts, almenys avui", ha conclòs.