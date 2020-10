L'Athletic ressorgeix amb una remuntada contra el Sevilla en deu minuts

L'Athletic Club ha aconseguit una treballadíssima victòria davant del Sevilla (2-1) amb una remuntada en deu minuts que serveix als blanc-i-vermells per allunyar els fantasmes del descens i confirmar el seu tècnic.

Els bilbains han anat de menys a més i han hagut d'esperar al tram final del partit per emportar-se la tercera victòria de la temporada. El 2-1 d'Oihan Sancet treu Gazika Garitano de la corda fluixa després d'un final marcat per la tensió i la necessitat. Un partit que hagués estat encara més espectacular amb un San Mamés amb els crits dels espectadors.

L'equip de Julen Lopetegui, que no havia perdut com a entrenador a Bilbao, va encaixar la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga després d'haver començat bé. Un mal inici de temporada que no tenien des del febrer del 2019, quan també van sofrir uns registres semblants. De res ha importat el gol de Youssef En-Nesyri en el minut 9.

L'ariet marroquí ha marcat amb la col·laboració d'Unai Simón, que ha tocat el cuir però no ha pogut detenir el tret de l'exdavanter del Leganés. El gol ha fet minvar els 'lleons', que no han canviar la manera d'actuar fins a la segona part. Iñaki Williams ha estat el millor exponent, sobretot a la mitja hora final, quan els andalusos han fet un pas enrere.

La 'pantera' ho ha intentat amb dos trets secs des de la frontal, però no ha estat fins al minut 75 quan Iker Muniain ha aconseguit empatar el partit. Un centre de Morcillo, que ha perllongat Mikel Vesga, ha acabat a les botes de l'internacional espanyol, que ha afusellat Bono a escassos metres des de l'àrea petita. Deu minuts després ha arribar el 2-1 a favor de l'equip local.

En aquest cas ha estat Sancet l'encarregat de fer el gol després d'una altra bona jugada de l'Athletic. El navarrès ha tocat la pilota per primera vegada --quan portava només uns segons sobre la gespa-- i ha marcat sense dubtar, i ni Diego Carlos ni Encunya al centre ho han pogut evitar.

El gol ha estat definitiu i afegeix grans dosis de tranquil·litat a l'Athletic Club, mentre que el Sevilla haurà de millorar en el campionat domèstic si no vol començar a allunyar-se dels llocs de privilegi. Els de Nerbion són catorzens quan encara no s'han jugat tots els partits de la vuitena jornada de La Lliga.