Donar continuïtat a la bona imatge d'Europa a Vitòria

Després de signar el millor partit de l'era Koeman a Torí contra el Juventus en la segona jornada de la fase de grups de la present edició de la Lliga de Campions (0-2), el Barcelona torna a afrontar un duel del campionat domèstic tot disposat a enterrar definitivament la seva versió de Mr. Hyde per convertir-se també en el Doctor Jekyll i escalar així posicions en una classificació fins ara un xic estranya per al conjunt català.

A Europa, els blaugranes acumulen dos convincents victòries en els dos partits que han disputat fins a dia d'avui (la primera va ser el 5-1 contra el Ferenváros), però a la Lliga només han sumat un punt dels últims nou, després de l'empat davant el Sevilla (1-1) i les derrotes consecutives contra el Getafe (1-0) i el Reial Madrid (1-3), aquesta darrera al Camp Nou ara fa tot just una setmana.

Per reaccionar i no empitjorar encara més els seus números ara necessita guanyar a Vitòria a l'Alabès per escalar posicions en una taula on actualment ocupa la dotzena plaça amb set punts, els mateixos que el seu pròxim rival però encara amb dos partits menys. El Barça ho intentarà amb només dos centrals disponibles a la convocatòria, ja que Ronald Araujo es va lesionar a Torí i Samuel Umtiti, que ja ha començat a fer part dels entrenaments amb el grup, encara no té l'alta mèdica i per tant no està disponible per jugar. També segueixen sent baixa per lesió el porter Marc-André ter Stegen i el migcampista Philippe Coutinho.

Amb Piqué i Lenglet com a únics efectius per ocupar l'eix de la defensa, Koeman podria donar entrada a Sergiño Dest en detriment de Sergi Roberto, al lateral dret i tornar a la titularitat a Sergio Busquets al doble pivot, de manera que Miralem Pjanic tornaria d'aquesta manera a ocupar una de les cadires de la banqueta de bon començament. La resta de l'equip inicial podria ser el mateix que va superar amb claredat la Juve aquesta setmana, amb Ousmane Dembélé per banda dreta, el jove i alhora sorprenent Pedri per l'esquerra i Griezmann per darrere de Messi, que tornaria a actuar de fals nou.

De menys a més

Posarà a prova la revifalla un Alabès que es troba en ple creixement i que té ganes de tornar a guanyar el conjunt blaugrana a Mendizorrotza, cosa que no aconsegueix des de fa 19 anys. L'estat físic d'alguns dels homes de la plantilla que dirigeix Pablo Machín pot alterar una alineació que pretén ser similar a la de l'última jornada, sempre que es recuperin els jugadors que han tingut molèsties aquesta setmana. L'única baixa segura serà la del migcampista de Sant Martí Vell, Pere Pons, mentre que seran dubte fins a última hora l'italo-brasiler Rodrigo Ely, amb molèsties a l'adductor; Édgar Méndez, amb problemes al bessó, i Lucas Pérez, amb un lleu esquinç de turmell.