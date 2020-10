Aprofitar l'embranzida europea per seguir l'estela dels líders

L'Spar Girona es va refer del sotrac de diumenge passat a Fontajau davant el València (58-68) guanyant dimecres a Turquia al Sepsi romanès (76-54). Una victòria que donava el bitllet per la fase de grups de l'Eurolliga. «Estem molt contents perquè hem viscut una situació important i ens hem tret el pes d'haver de jugar una fase de classificació», declarava Èric Surís. Per tant, amb la ment ja centrada al cent per cent en la competició domèstica, les gironines voldran aprofitar la moral que els va donar aquesta victòria europea per imposar-se, aquesta tarda, a la pista del Cadí La Seu (19.00h, Esport 3) en un nou derbi català de la Lliga Femenina. Un desplaçament que, a causa de la proximitat i el context actual per la pandèmia, es farà el mateix dia de partit.

Amb aquesta embranzida continental, les gironines miraran de seguir l'estela dels dos equips líders de la competició, Perfumerías Avenida i València, qui de moment es mantenen invictes amb vuit victòries i que tenen un partit més que les de Surís després de jugar entre setmana. Una jornada que l'Uni recuperarà dimarts quan visitarà la pista del Bembibre.

No serà el primer partit que les de Fontajau disputaran aquesta temporada davant el Cadí La Seu. Ja ho van fer a principi de setembre amb la disputa de la Lliga Catalana, un duel que es va decantar cap al costat gironí (69-61). Però Surís avisa que les lleidatanes «són un equip que a casa es fa molt fort i que té moltes peces noves, que s'estan integrant mica en mica» i han aconseguit victòries importants en les últimes dues jornades. Amb la gironina Georgina Bahí en la seva plantilla, el Cadí ha reforçat notablement el seu joc interior amb jugadores com la canadenca Urbaniak o la belga Gedolf, però és l'escorta barcelonina Ariadna Pujol qui de moment té un millor percentatge anotador. Per tant, «serà un partit que haurem de madurar molt per tirar-lo endavant», explicava Èric Surís.

Ahir, el tècnic gironí i també va explicar que, tot i que Helena Oma va disputar els tres últims segons en el partit de la fase prèvia contra el Sepsi, encara li falta «l' okay definitiu» per acabar d'entrar dins la rotació. «Va ser un gest simbòlic perquè ha treballat molt i és molt important dins l'equip», va concloure Surís.