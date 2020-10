El president de La Lliga, Javier Tebas, va reconèixer que «a poc a poc és menys clandestí» el projecte de la Superlliga europea, tot i que no li dona importància perquè és «minoritari» i tampoc hi veu «recorregut». «Crec que no té molt recorregut, però sí que crida l'atenció als mitjans».