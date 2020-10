Sis ciclistes empordanesos creuen el golf de Roses pedalant per l'aigua

Sis ciclistes empordanesos creuen el golf de Roses pedalant per l'aigua EMPORDA.INFO

El cap de setmana passat sis empordanesos van fer realitat el seu somni i conseqüentment un repte històric: creuar el golf de Roses pedalant per l'aigua.

La Badia de Roses, amb els milers d'anys d'història, de ben segur que ha pogut veure com multitud de diversos navegants, des dels grecs fins als romans, amb tot tipus de vaixells, a vela, a motor, a rem, etc. però aquest cap de setmana la badia va tenir uns navegants molt especials: sis ciclistes que han complert el somni de creuar el Golf de Roses practicant ciclisme per l'aigua. els protagonistes són:



David Llinares (La Jonquera)

Miquel Larumbe (Figueres)

Joan Escudero (La Bisbal)

Juan Fernández FERDY (Roses)

Joel Barboza (Roses)

Josep Rubau (Roses)

El repte ha consistit a creuar la Badia de Roses en un matí, sortint de Roses fins l'Escala i llavors tornar a Roses. En total el recorregut ha estat de 32 km. Aquest somni s'ha materialitzar gracies al unes bicicletes que es fabriquen també a l'Empordà (poc conegudes), ja que de moment el 90% s'exporten a reu del món (48 països, com Japó, Rússia, Canadà, Estats units o Alemanya). Anomenades Red Shark Bikes (www.redsharkbikes.com) permeten practicar un nou esport, el ciclisme per l'aigua.

Poder-lo practicar però amb amplitud del mar amb un respecte total cap a la naturalesa (ja que no genera cap tipus d'emissions), semàfors, ni vorals, amb l'aire fresc i fins i tot observant dofins, i "ens permet fer-nos consciència i orgullosos d'on vivim!", expliquen els protagonistes.