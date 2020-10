La Reial Societat cau a Anoeta contra el Nàpols i el Vila-real venç el Qarabag (1-3)

Resultats ben diferents per als tres equips de la Lliga que van disputar ahir partits de l'Europa League. Mentre el Vila-real somreia a Azerbadjan contra el Qarabag (1-3), el Granada no va passar de l'empat sense gols contra el PAOK de Salònica al Nuevo Los Cármenes (0-0) i la Reial Societat veia com el Nàpols conqueria Anoeta (0-1). El Vila-real va patir més del previst per imposar-se al camp del Qarabag. Els de La Plana van encaixar un gol al minut 78 que els deixava contra les cordes, però van saber reaccionar a temps i van capgirar el marcador gràcies als gols de Yeremi Pino (m.80) i d'Alcácer (m.84 i 90). Per la seva banda, la Reial Societat va ser incapaç de fer cap gol al Nàpols. Els italians van adminstrar a la perfecció el gol de Matteo Politano aconseguit a mitja segona part per endur-se la victòria al camp del líder de Primera Divisió.