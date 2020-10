Un positiu per COVID-19 al Bordils obligarà a ajornar el derbi gironí

Fins al passat cap de setmana, als partits de Divisió d'Honor Plata d'Handbol es permetia l'entrada amb restriccions d'espectadors. A partir d'aquest, les noves mesures de la Generalitat faran que els partits de la segona categoria estatal de l'handbol siguin sense públic. Diumenge a Bordils però, no hi haurà espectadors, ni derbi ni partit. El que havia de ser el gran dia de l'handbol gironí i una festa entre el Bordils i el Sarrià, els dos clubs de la categoria, no podrà ser. El motiu? Malauradament el de sempre d'ençà la primavera passada la pandèmia de covid-19 es va instal·lar a la societat. El Bordils va anunciar ahir a la nit la detecció d'un positiu entre la seva plantilla, la qual cosa va provocar, acte seguit, que el conjunt que entrena Pau Campos sol·licités a la Federació Espanyola l'ajornament del partit. En principi, avui l'ens federatiu hauria d'anunciar oficialment la suspensió del partit. Un cop confirmat l'ajornament, els dos clubs s'hauran de posar d'acord per trobar una data per a la disputa del partit sempre que no hi hagi més positius.

El Bordils va confirmar que el jugador afectat es troba bé de salut i que s'ha aïllat. El mateix han fet la resta de la plantilla a l'espera de passar els tests i conèixer-ne els resultats. Curiosament, ahir mateix, el Burgos, l'últim rival dels de Campos a la Lliga el cap de setmana passat, va fer públic també que havia detectat un cas positiu a la seva plantilla i que el partit que havia de jugar demà contra el Novás quedava ajornat. La setmana, tant a Bordils com a Sarrià de Ter ja havia estat estranya arran de la normativa que no permetia entrenar més enllà de les nou del vespre. Els dos equips gironins de Plata havien hagut d'avançar els horaris d'entrenaments, amb les dificultats que això comporta per quadrar-los amb les feines dels jugadors, per adaptar-se així al nou protocol.

D'aquesta manera, doncs, es continua resistint poder veure un derbi entre el Bordils i el Sarrià al pavelló Blanc-i-verd. El partit que s'havia de disputar la temporada passada al mes de maig va quedar desert després que la Federació decidís suspendre la competició per culpa de la pandèmia. Per contra, sí que es va poder jugar el derbi a la pista del Sarrià. En l'enfrontament disputat al Pavelló de la UES, la balança es va decantar cap a l'equip bordilenc en un partit molt igulat (27-29). Per trobar l'últim duel entre Bordils i Sarrià al Blanc-i-verd cal recular set anys al temps. Des del 13 d'abril de 2013 que el pavelló bordilenc no veu un derbi gironí entre els dos primers equips dels dos clubs. En aquella ocasió, a Primera Nacional, el duel va caure del costat local per un ajustat 28-27.