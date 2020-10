Es manté la suspensió de l'esport territorial i l'estatal serà sense públic

La gravetat de la situació epidemiològica de Catalunya, amb més de 30.000 nous casos de covid-19 registrats l'última setmana i 434 persones ingressades a les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals catalans, va fer ahir que la Generalitat aprovés un nou paquet de mesures per tal de frenar la segona onada del coronavirus. Algunes de les mesures han estat el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies i, a més a més, un confinament perimetral de tots els municipis durant els caps de setmana, per intentar no només aplanar la corba de contagis sinó aconseguir reduir-la. La restauració ja fa dies que es veu afectada per les mesures del Govern però des d'ahir la cultura i també l'esport han rebut noves restriccions. En aquest sentit, la Generalitat va anunciar que es mantenia la suspensió de totes les competicions territorials durant quinze dies més. Pel que fa a les competicions d'àmbit estatal o internacional, sí que es podran celebrar, però haurà de ser a porta tancada, sense públic. L'ordre començarà a aplicar-se aquest cap de setmana mateix i també inclou el tancament durant dues setmanes de les instal·lacions esportives, excepte les que s'hagin de fer servir per a les competicions professionals permeses.

D'aquesta manera, per exemple, en futbol tots els partits de les categories de més avall de Tercera Divisió i totes les de base queden ajornades. En canvi, tant l'Olot com el Llagostera podran jugar els seus partits d'aquesta jornada al camp del Nàstic i contra l'Hospitalet, respectivament. Els jugadors garrotxins se sotmetran avui a uns nous tests PCR per assegurar que els casos positius hagin desaparegut i puguin jugar el partit a Tarragona. L'Olot i el Llagostera jugaran sense públic al Nou Estadi i al Municipal. Com a competicions d'àmbit estatal que són la Lliga Femenina i la LEB Or, també competiran a porta tancada els dos propers caps de setmana l'Spar Girona, a la pista del Cadís La Seu, i el Bàsquet Girona, a Fontajau contra el TAU Castelló. A més a més, caldrà veure si finalment la primera bombolla de la fase de grups de l'Eurolliga, que havia de disputar l'Uni a Fontajau, es pot fer a Girona. D'altres clubs que hauran de jugar els partits sense aficionats seran, per exemple, el Girona masculí i femení, el Corredor Mató Palafrugell i el Lloret de l'OK Lliga d'hoquei. En handbol, Bordils, Sarrià i Banyoles són els afectats.

Pel que fa al tancament d'instal·lacions, clubs com el GEiEG o el CN Banyoles, entre d'altres, es veuen forçats a abaixar la persiana quinze dies. «Les noves normes ens obliguen a tancar les instal·lacions. Per tant, no podrem fer entrenaments, ni competicions, ni activitats dirigides ni activitats al gimnàs», deia el president el GEiEG, Francesc Cayuela.