L'SGEAF suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius

Arran de les noves mesures de restricció de l'activitat i la mobilitat aprovades pel PROCICAT i anunciades avui dijous pel Govern amb l'objectiu de contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física detalla l'afectació que aquestes tenen en el sector esportiu i de l'activitat física:

Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius. Com a excepció, només podran obrir els centres de tecnificació i d'alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, i les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició de caire professional, estatal i internacional.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, que s'han de celebrar sense públic.

Els esportistes professionals (quan existeix una relació laboral o contractual amb l'entitat esportiva o anàloga), els esportistes que tenen la qualificació d'esportista d'Alt Nivell i d'Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l'Estat espanyol es poden desplaçar per anar a exercir la seva activitat i hauran de dur el certificat autoresponsable.

Tenen la mateixa consideració que els esportistes descrits en l'apartat anterior aquelles persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d'entrenament, així com les que desenvolupen tasques relatives al funcionament i manteniment de les instal·lacions i equipaments esportius.

S'aturen totes les activitats extraescolars de caràcter esportiu fora del centre educatiu. Només es podran realitzar dins les instal·lacions del centre si es manté el grup bombolla.

Durant el cap de setmana, i malgrat el confinament municipal decretat, es permet la realització d'activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Les noves restriccions aprovades aquest matí en una sessió extraordinària del Govern entraran en vigor demà divendres, un cop es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i tindran una vigència de 15 dies.

Per contrarestar l'efecte d'aquestes mesures, el Govern posarà a disposició dels clubs esportius federats una línia de suport de 10 milions d'euros que s'obrirà en els propers dies per tal de compensar-ne la inactivitat i ajudar-los a cobrir els seus costos fixes. Aquesta convocatòria comptarà amb un sistema de fiscalització a posteriori que facilitarà la seva ràpida tramitació amb l'objectiu que els diners arribin al més ràpid possible als col·lectius afectats.