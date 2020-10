La primera del Figueres ja és al sac

Necessitava treure's de sobre el Figueres el pes que li suposava haver perdut per 0-3 en l'estrena de la temporada. Va trobar ahir el millor remei per fer-ho l'equip de Javi Salamero, que va imposar-se al camp de la Fundació Esportiva Grama. Superat l'ensurt inicial, amb xut al pal inclòs del local Roger Garcia, va ser Pepu Soler l'encarregat que el vent bufés a favor amb un cacau que va colar-se per l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Per no deixar temps a una possible remuntada, Marc Medina va fer el segon abans del descans, transformant una pena màxima. La solidesa defensiva i la bona actuació del porter Andrés Díez van servir per mantenir fins al final un resultat que es tradueix en els tres primers punts per a la Unió.