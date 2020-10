El padbol irromp amb una nova seu a Vilafant

Un nou esport està tocant a la porta en el panorama català des de fa mesos. L'evolució natural del pàdel unida al futbol ha cristal·litzat en el padbol, una nova disciplina esportiva nascuda fa uns anys a l'Argentina, que busca ser una fusió entre dos dels esports més coneguts arreu del món. Vilafant ha estrenat les instal·lacions homologades per poder practicar el «pàdel amb els peus» aquest cap de setmana, situades al complex esportiu de l'Àgora, convertint-se en el primer municipi de l'Alt Empordà que aposta per aquesta disciplina i un dels deu primers a tot Catalunya.

«És un esport molt nou. El vaig conèixer fa quatre anys i des de fa dos estem intentant portar-lo a Vilafant. Hem aconseguit ser els primers a la comarca», explica Eric Jacobs, responsable del Padbol Vilafant. Precisament, els primers partits s'han pogut celebrar aquest dissabte passat, on un bon grapat de gent ha volgut provar aquesta nova modalitat. «Estem promocionant les primeres hores gratuïtes perquè vingui a provar qui vulgui. De moment, la valoració és molt positiva i la gent s'està animant», afegeix, tenint en compte que l'organització s'està posant en contacte amb clubs de futbol de la zona, ja que per poder garantir una fluïdesa adequada en el joc, és necessari unes nocions bàsiques des del punt de vista tècnic. En aquest sentit, la millora en tecnificació que implica directament aquesta disciplina fa que diferents clubs vulguin adoptar aquest esport com a complement a la seva preparació.

Tot i formar part de les pràctiques relacionades amb el futbol, la manca de contacte físic entre les dues parelles participants ha estat un punt a favor per mantenir l'activitat arreu del territori en les primeres fases de desescalada. «Són dues parelles, es mantenen les distàncies de seguretat i no hi ha contacte físic. La mateixa dinàmica del joc fa que busquis tapar el màxim d'espai de pista possible amb el cos i, a més, es practica a l'aire lliure», comenta Jacobs.

Dia a dia, les instal·lacions per practicar el padbol creixen a Catalunya. Aquest mes d'octubre s'han estrenat les dues pistes a Vilafant, però també a Girona, convertint-se en la novena i desena seu en el territori català respectivament. «Aquest any estem notant més interès de la gent i tenim molts fronts oberts per seguir fent pistes a tot Catalunya», explica Xavier Martínez, responsable de Padbol Catalunya. Amb pistes a Barcelona, Rubí i Cunit, s'han interessat a apostar pel padbol municipis com Olot, Manresa, Lleida o Tarragona, entre altres.

Més enllà de l'entreteniment, des de la seu catalana, s'espera poder organitzar un calendari competitiu per aquest pròxim 2021, un circuit català interclubs per competir entre entitats de tot el territori. Una cursa, en aquest nou esport emergent, on Vilafant n'és pioner a l'Alt Empordà.